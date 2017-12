EUA: pedidos de auxílio-desemprego caem para 276 mil; previsão 279 mil O número de trabalhadores norte-americanos que entraram pela primeira vez com pedido de auxílio-desemprego caiu 8 mil na semana encerrada em 30 de maio, para 276 mil, de acordo com Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam uma leitura de 279 mil solicitações.