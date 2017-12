EUA pedirão extradição de outros terroristas O presidente George W. Bush pediu ao Taleban, no Afeganistão, para que entregue os membros da organização terrorista al-Qaida, de Osama bin Laden, e disse que os EUA estão reunindo evidências não apenas sobre os ataques terroristas em Nova York e em Washington, mas também sobre outros incidentes. Questionado se os EUA possuem qualquer evidência de que o Iraque possa estar envolvido nos ataques terroristas da última semana, Bush disse: "Qualquer um que proteja terroristas deve temer os EUA e o resto do mundo livre. Qualquer um que hospede um terrorista, encoraja terroristas, será acusado". "E estamos agregando todas as evidências sobre esse crime em particular e sobre outros crimes contra as pessoas que amam a liberdade", seguiu o presidente. "Peço insistentemente a qualquer Nação no mundo que rejeite o terrorismo, expulse os terroristas", acrescentou. Em relação ao Taleban, Bush foi mais específico. "Pediria insistentemente ao Taleban para que entregue os organizadores do al-Qaida, os quais escondem em seu país", disse o presidente.