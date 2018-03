Equipes de resgate foram enviadas ao local, nas proximidades de Fairfield. O oficial de polícia Matt Panilaitis, disse que de 20 a 25 pessoas ficaram feridas, mas não houve nenhuma morte.

O acidente envolveu um trem que saía de New Haven com destino a Nova York. O comboio descarrilou e atingiu um trem que vinha no sentido contrário nos arredores de Fairfield. As informações são da Associated Press.