EUA pensam em suspender vôos em todo o país Um alto funcionário do governo dos Estados Unidos afirmou que o governo pode suspender todas as decolagens de vôos em todo o país depois da queda do vôo 587 da American Airlines no bairro do Queens, em Nova York. Ainda não há uma decisão oficial sobre a suspensão dos vôos. O funcionário disse que nenhuma ameaça a aviões havia sido recebida e que o piloto do avião que caiu não havia comunicado nenhuma irregularidade antes da queda do aparelho.