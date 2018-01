EUA perdem mais dois soldados no Afeganistão Um forte confronto entre supostos combatentes talebans e forças americanas e afegãs, a última escaramuça em choques de uma semana no leste e sul do país, deixou dois soldados americanos e quatro insurgentes mortos. Enquanto isso, centenas de combatentes talebans se deslocaram para remotas montanhas do sul do Afeganistão a fim de participar dos combates contra forças afegãs e seus aliados americanos. Os soldados americanos morreram depois de um enfrentamento de 90 minutos na província de Paktika, leste do Afeganistão. Outro soldado foi ferido e levado para um hospital de campanha ao norte de Shkin. Desde que os EUA lançaram uma guerra para derrubar do poder a milícia Taleban, 35 soldados americanos já morreram em combate e 162 ficaram feridos no Afeganistão, informou o Exército.