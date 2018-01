EUA perderam guerra no Iraque, diz Chávez O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que os Estados Unidos "foram derrotados no Iraque" e que não querem reconhecer o fato, e advertiu que se o país agredir o Irã pode experimentar "o sabor da derrota duas vezes". "O império foi derrotado no Iraque, só que não quer reconhecer isso. Deus nos livre do fato de (os EUA) se atreverem a agredir o Irã. Que Deus não queira isso, porque queremos a paz, mas tenho certeza de que lá experimentariam o sabor da derrota duas vezes", avaliou Chávez, em discurso no palácio de Miraflores. "Estão massacrando o povo iraquiano. Hoje vi imagens de soldados matando duas famílias inteiras, incluindo crianças, porque alguém teria lançado uma granada contra eles. É um povo que resiste", comentou Chávez. "Se viessem um dia aqui, lançaríamos muitas granadas contra eles", completou o líder venezuelano. "Vocês se lembram de quando Mr. Donkey ("Sr. Burro", apelido dado por Chávez ao presidente George W. Bush) dizia que os soldados americanos seriam recebidos como heróis e com flores?", indagou. O líder venezuelano declarou depois que a decadência dos EUA é lenta, mas irreversível, e previu que o país não terminará este século no papel de superpotência.