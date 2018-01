EUA permitem que grupo terrorista mantenha-se armado Um acordo de cessar-fogo entre soldados dos Estados Unidos e militantes do Mujahedins do Povo permite ao grupo - considerado "terrorista" por Washington - que mantenha suas armas para defender-se de eventuais ataques por parte de grupos apoiados pelo Irã, disseram oficiais do Exército nesta terça-feira. O acordo, assinado em 15 de abril com os Mujahedins do Povo, não exige que os seguidores do grupo se entreguem aos soldados americanos, pelo menos por enquanto, revelou um militar americano sob condição de anonimato. O cessar-fogo parece ser usado como uma forma encontrada pelos EUA de aumentar a pressão sobre o Irã, acusado por Washington de tentar "intrometer-se" no Iraque após a queda do regime de Saddam Hussein. Porém, o mesmo acordo representa uma contradição, já que o governo americano qualifica o grupo, com sede no Irã, como "organização terrorista". Além disso, parte da justificativa americana para a guerra concentrava-se na tentativa de desmantelar redes extremistas supostamente apoiadas pelo governo iraquiano deposto. Mesmo assim, os EUA negociaram o acordo de cessar-fogo, permitiram que os combatentes ficassem em poder de suas armas e autorizaram o uso de força militar contra o que militares americanos chamaram de agentes iranianos que se infiltraram no Iraque. "Eles estão autorizados a utilizar armas apenas contra grupos com a Brigada Badr, apoiada pelo Irã", disse a fonte. A Brigada Badr é o braço armado do Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque, um grupo de oposição a Saddam apoiado por Teerã. Questionado sobre como os EUA fizeram acordo com um grupo considerado "terrorista", a fonte disse que o acerto foi forjado no campo de batalha e os comandantes militares tinham autorização para isso. Veja o especial :