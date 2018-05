EUA: Perry abandona pré-candidatura e apoiará Gingrich

O apoio de Perry a Gingrich é anunciado no momento em que sondagens sugerem que Gingrich, ex-líder da Câmara dos Representantes, se aproxima na intenção de voto do pré-candidato favorito dos republicanos, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney. Os republicanos farão sua terceira primária no sábado na Carolina do Sul.

"Eu acredito que Newt é um visionário conservador que pode transformar nosso país", disse Perry, ao lado da esposa Anita. "Nós tivemos nossas diferenças, que todas as campanhas inevitavelmente têm, e Newt não é perfeito. Mas quem entre nós é?", disse Perry.

A desistência de Perry agora afunila a disputa republicana entre quatro pré-candidatos: Romney e Gingrich, o ex-senador pela Pensilvânia Rick Santorum e o deputado texano Ron Paul. Os quatro farão um debate na noite de hoje em Charleston e o texano Perry pediu o apoio de "todos os conservadores" republicanos a Gingrich.

As informações são da Dow Jones.