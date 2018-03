EUA pesquisam bases militares na Turquia Uma equipe militar dos EUA visitou um porto e duas bases aéreas na Turquia. A medida é parte de pesquisas para facilitar a ação dos EUA em uma possível guerra do país contra o Iraque. Os locais visitados foram usadas pelos norte-americanos na Guerra do Golfo, em 1991. A Turquia concordou com a visita, apesar de o porta-voz do governo ter feito declarações contra qualquer conflito. O primeiro-ministro turco, Abdullah Gul, afirmou que a Turquia irá "lutar até o fim para resolver o conflito sem que haja guerra". Os EUA pediram ao governo turco permissão para que 80 mil soldados norte-americanos usem o país como base num provável confronto. A Turquia ainda não respondeu ao pedido.