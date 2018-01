EUA planeja legalizar 3 milhões de mexicanos O governo dos EUA estuda a possibilidade de legalizar gradativamente a situação dos mais de 3 milhões de mexicanos que vivem ilegalmente no país, revelou ontem The New York Times. A Casa Branca não comentou a notícia, mas o jornal diz que a proposta faz parte de um plano que os departamentos de Justiça e de Estado devem apresentar ao presidente George W. Bush nos próximos dias.