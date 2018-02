EUA planejam construir nova prisão no Afeganistão, diz 'NYT'

Os Estados Unidos planejam construir uma grande prisão em sua principal base militar no Afeganistão, o que significa um reconhecimento implícito de que Washington manterá prisioneiros no exterior durante os próximos anos, afirma a edição deste sábado, 17, do jornal The New York Times. O jornal, que cita funcionários do Pentágono, assegura em sua edição on-line que o novo centro de detenção poderia substituir a atual prisão americana na base militar de Bagram, ao norte de Cabul, que tem atualmente 630 presos, frente aos 270 que há em Guantánamo (Cuba). O novo complexo, previsto para receber cerca de 1.100 presos em Bagram, terá uma extensão de 24 hectares e custará US$ 60 milhões. A administração americana tinha se mostrado disposta a reduzir o envolvimento do país nas detenções no Afeganistão, e pensava em transferir a maioria de seus prisioneiros para uma penitenciária de segurança máxima nos arredores de Cabul sob custódia dos soldados afegãos, segundo o New York Times. Mas funcionários americanos citados pelo diário afirmam que essa nova prisão dirigida pelas autoridades afegãs não conseguiria receber todos os detidos atualmente em poder dos EUA. "E menos ainda os novos prisioneiros com a esperada intensificação da luta contra a Al-Qaeda e os taleban", acrescenta o jornal.