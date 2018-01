EUA planejam elevar nível de alerta anti-terror O governo norte-americano estuda elevar o nível do alerta anti-terror em Nova York e Washington. Não foi informado o que levou o serviço de inteligência dos EUA a considerar a medida. O nível do alerta em Nova York tem permanecido no laranja, o penúltimo nível, desde os atentados de 11 de setembro, indicando um alto risco de ataques terroristas. Washington está no amarelo, que indica grande risco de atentados, o risco intermediário numa escala de cinco. O serviço de inteligência dos EUA acredita que o grupo terrorista Al Qaeda planeja um ataque a instituições financeiras ou internacionais em Nova York.