EUA planejam invadir o Iraque, diz revista O exército dos Estados Unidos estuda invadir o Iraque no norte e no sul para derrubar o presidente Saddam Hussein, informa a revista norte-americana Neesweek na edição que começa a circular nesta segunda-feira. O presidente dos EUA, George W. Bush teria decidido que Hussein deve sair da presidência, diz a revista, citando funcionários do governo norte-americano que não foram identificados. "A questão não é se os Estados Unidos vão atacar o Iraque, a questão é quando o fará", disse um deste funcionários, que recentemente participou de uma missão diplomática norte-americana no Oriente Médio. Tomar Bagdá e derrotar Hussein requereria uma força "de menor poder" do que a utilizada na operação Tormenta do Deserto em 1991, quando 169 mil homens expuseram o Iraque do Kuwait, diz a reportagem. Os militares dos EUA estudam, segundo a revista, enviar 50 mil soldados para a fronteira sul do Iraque e outros 50 mil no norte. No entanto, a Neesweek sustenta que este contigente dificilmente conseguiria tomar Bagdá e derrubar Saddam Hussein.