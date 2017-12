EUA planejam retirar um terço das tropas da Coréia do Sul Os Estados Unidos têm planos de cortar em um terço sua presença na Península Coreana até o fim de 2005, informa comunicado divulgado em Seul pelo Exército americano. O plano prevê a retirada de 12.500 dos 37.000 soldados americanos estacionados na península. O plano americano sinaliza a maior desmobilização de tropas por parte dos EUA na região desde o início dos anos 90, quando Washington e Seul coordenaram a retirada de 7.000 soldados americanos. O plano faz parte de um reposicionamento global de soldados dos EUA e vem à tona em um momento no qual o governo americano se vê em atrito com o da Coréia do Norte, devido às pretensões de Pyongyang de desenvolver um programa nuclear bélico. O governo norte-coreano manteve-se em silêncio nesta segunda-feira com relação ao plano americano, mas muitos sul-coreanos temem que o país vizinho interprete o deslocamento de tropas como um sinal de fraqueza por parte de Washington, um adversário de longa data. Caso isso aconteça, esses sul-coreanos temem que a Coréia do Norte pressione por mais concessões nas discussões para a interrupção de seu programa nuclear.