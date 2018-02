EUA podem chegar a recorde de US$ 708 bi com Defesa O governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está buscando um orçamento recorde de US$ 708 bilhões para o Departamento de Defesa no ano fiscal 2011. As forças norte-americanas continuam a enfrentar os custos elevados das operações no Iraque e no Afeganistão, enquanto tentam se equipar melhor para os conflitos de menor escala.