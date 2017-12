EUA podem concordar com Alca em 2005 O secretário do Comércio dos EUA, Donald Evans, disse que provavelmente levará dois anos a mais do que deseja a administração do presidente George W. Bush para implementar a proposta de um Acordo de Livre Comércio das Américas (Alca). Evans, que está em Buenos Aires para encontros com autoridades de comércio regional, indicou o ano de 2005 como a data mais provável para concluir o acordo, que envolve 34 países e 783 milhões de pessoas. "A principal questão é assegurar que faremos progressos e que as pessoas estão comprometidas em querer concretizar um acordo de livre comércio nas Américas", disse Evans. A administração Bush vem indicando que espera alcançar um acordo para a Alca em 2003, data que antecipa em dois anos o prazo inicial que estabelece 2005 como limite, conforme acertado no primeiro encontro de cúpula realizado em 1994. Diversos países latino-americanos manifestaram forte oposição a antecipar a Alca, incluindo o Brasil.