EUA podem cortar verba para ONU por causa de aborto Os Estados Unidos estão prestes a cortar seu financiamento para o fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), considerando que este favorece o aborto e a esterilização obrigatória das mulheres da China, disseram neste domingo autoridades norte-americanas. O anúncio da decisão, que pode acontecer nesta semana, acompanhará um relatório crítico das atividades do FNUAP na China, tomadas como alvo desde o início do ano por deputados republicanos ligados a organizações norte-americanas contra o aborto, adiantaram as mesmas fontes. Washington pode anular a totalidade da sua contribuição para o FNUAP para o ano de 2002, num montante de US$ 34 milhões. A verba foi congelada em janeiro, enquanto se aguardava um relatório sobre as atividades do FNUAP. Nem a Casa Branca, nem a Secretaria de Estado quiseram comentar o assunto, ressaltando que haveria que aguardar o anúncio oficial. O FNUAP, que desempenha um papel fundamental no mundo em matéria de planejamento familiar, negou que favoreça o aborto e a esterilização obrigatória das mulheres na China. Segundo o fundo, se a decisão de Washington se confirmar, ela terá por consequência a morte de milhares de mulheres. Os US$ 34 milhões dos Estados Unidos permitiriam evitar dois milhões de gestações não desejadas, cerca de 800 mil abortos e mais de 77 mil óbitos de bebês e crianças.