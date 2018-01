EUA podem elevar nível de alerta de segurança Autoridades de segurança norte-americana reúnem-se no fim desta manhã (pelo horário de Washington) para discutir se o alerta de risco terrorista será elevado a laranja, do patamar amarelo que encontra-se atualmente, disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. Apesar de a avaliação do alerta terrorista ser rotina, a informação segue-se a uma série de advertências emitidas pelo Escritório Federal de Investigação e pelo embaixador saudita nos EUA de que um atentado pode ocorrer no país. Em entrevista concedida esta manhã, Fleischer afirmou que "ocorrerão reuniões no fim da manhã na Casa Branca, onde as mais recentes informações de ameaça terrorista serão avaliadas".