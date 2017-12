EUA podem fazer concessões para aprovar Alca Robert B. Zoellick, que será sabatinado terça-feira no Senado para o posto de ministro do Comércio Exterior dos Estados Unidos, afirmou no mês passado que seu país precisa fazer concessões de acesso a mercado em áreas sensíveis de importação para reavivar o interesse do hemisfério pela liberalização do comércio. Essa disposição e a aprovação pelo Congresso americano do mandato "via rápida", para permitir ao executivo negociar novos acordos, vão mostrar aos parceiros comerciais do hemisfério que os Estados Unidos querem avançar na criação da Área de Livre Comércio das Américas, a Alca, sustentou ele, de acordo com a última edição da newsletter Inside U.S. Trade.