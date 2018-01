EUA podem investir milhões de dólares em bases turcas O subsecretário americano de Defesa, Paul Wolfowitz, disse hoje que seu país vai intensificar conversações com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre investimentos de "até centenas de milhões de dólares em bases aéreas turcas" que poderiam ser usadas na guerra contra o Iraque. "Estou muito confiante de que teremos um nível significativo de participação turca", disse Wolfowitz em Ancara. O governo turco reafirmou hoje que o governo não tomou nenhuma decisão sobre o uso das bases americanas no país para um ataque ao Iraque nem fez promessas a Washington ou acordos. Na terça-feira, o chanceler Yasar Yakis disse que o país iria abrir suas bases para operações militares autorizadas pela ONU, mas horas depois voltou atrás e informou que nada havia sido definido.