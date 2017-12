EUA podem levar avião espião a bordo de cargueiro russo A China concordou em permitir que os Estados Unidos desmontem seu avião de espionagem e levem os pedaços de volta para casa a bordo de um aparelho de carga, informou hoje o Ministério das Relações Exteriores chinês. De acordo com o porta-voz da chancelaria, Zhu Bangzao, os EUA receberão, "em princípio", autorização para enviar um Antonov-124 para recolher o avião EP-3 Aries II. O funcionário não citou datas. O anúncio representa um passo à frente nas difíceis negociações sino-americanas sobre a sorte do avião de espionagem que permanece na base chinesa da ilha de Hainan desde que colidiu com um caça da China em 1º de abril. O avião chinês e seu piloto desapareceram e o EP-3 realizou o que a China considerou um pouso de emergência não autorizado em sua base. A China manteve em seu poder os 24 tripulantes do avião norte-americano por 11 dias antes de liberá-los. Segundo Zhu, continuarão as consultas com Washington sobre os detalhes da operação. Não houve comentário imediato por parte dos Estados Unidos sobre a oferta chinesa.