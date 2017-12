EUA podem mudar comando militar para o Golfo Pérsico O rede de televisão CNN informou que o governo dos EUA planeja mudar o Comando Central de suas Forças Armadas, atualmente sediado em uma base militar em Tampa (Flórida), para o Qatar, no Golfo Pérsico. O Comando Central, chefiado pelo general Tommy Franks, é responsável pelas operações das forças norte-americanas no Golfo Pérsico e no Afeganistão. Os altos funcionários da área de Defesa que revelaram os planos de mudança à CNN fizeram questão de sublinhar que a iniciativa não é prelúdio a uma guerra com o Iraque. De acordo com esses funcionários, a mudança ainda não está decidida, mas deverá sê-lo ainda nesta semana.