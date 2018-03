EUA podem revogar lei que proíbe união homossexual A administração do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu formalmente à Suprema Corte do país para declarar a inconstitucionalidade de uma lei de 1996 que define o casamento como sendo exclusivamente a união entre um homem e uma mulher. No mês que vem, os nove juízes da corte vão revisar a possível revogação da Lei de Defesa do Matrimônio, ou Doma, como é chamada no país, que proíbe o casamento entre homossexuais.