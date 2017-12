EUA podem voltar a integrar Unesco, insinua Bush Em meio a um discurso duro intimando a ONU a tomar uma atitude contra o Iraque, o presidente norte-americano, George W. Bush, acenou hoje, durante seu discurso na 57ª Assembléia das Nações Unidas, que os EUA podem voltar a participar da Unesco, Organização Cultural, Científica e Educacional das Nações Unidas, que deixaram em 1984. ?Como símbolo de nosso compromisso com a dignidade humana", acrescentou. Bush disse hoje que o líder do Iraque, Saddam Hussein, vem desrespeitando unilateralmente as resoluções da ONU e que a organização precisa cumprir com suas responsabilidades, caso contrário se tornará ?irrelevante? e os EUA agirão.