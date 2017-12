EUA poderão treinar iraquianos contra Saddam Os Estados Unidos estão preparados para treinar milhares de opositores iraquianos para combater o presidente Saddam Hussein, afirmou hoje uma fonte da oposição iraquiana em Londres. "É uma mudança fundamental na política americana", garantiu a fonte, que pediu anonimato. Há cerca de um mês, a oposição iraquiana na Grã-Bretanha havia comunicado que estava recrutando voluntários para formar uma espécie de exército de libertação, cuja base logística seria a capital britânica. Não se sabe, no entanto, onde seria realizado tal treinamento nem se o Pentágono distribuiria armas aos "combatentes". Segundo a edição de hoje do jornal Los Angeles Times, a Casa Branca supostamente espera a autorização, por parte do Congresso, para treinar cerca de 10.000 membros da oposição iraquiana.