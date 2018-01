EUA precisam de líder que "creia na ciência", diz Kerry O candidato à presidência dos EUA John Kerry disse que os Estados Unidos precisam de um líder que ?creia na ciência?, fazendo um apelo pela pesquisa com células-tronco, tema que será levantado pelo filho do ex-presidente Ronald Reagan na convenção do Partido Democrata, que lançará oficialmente a candidatura de Kerry. O candidato falou para convidados no Kennedy Space Center. ?Estou aqui hoje... porque não melhor lugar para lançar algo que o Cabo Canaveral?, disse. ?Precisamos empurrar a curva do conhecimento?, disse Kerry. ?Precisamos de um presidente que creia na ciência e que esteja preparado para investir os esforços da América na cura do mal de Parkinson, da aids, da diabete, do Alzheimer e fazer pesquisas com células-tronco?. Também participou da visita de Kerry à Flórida o astronauta e ex-senador John Glenn.