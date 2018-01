EUA prendem exilado que se proclamou prefeito de Bagdá A forças norte-americanas prenderam hoje o ex-exilado iraquiano Mohammed Mohsen al-Zubaidi que havia se proclamado prefeito de Bagdá. Segundo o porta-voz do exército dos EUA, capitão David Connolly, Al-Zubaidi foi detido sob a acusação de exercer ?autoridade indevida?. Os soldados prenderam outras sete pessoas com Zubaidi, disse Connolly sem identificá-las. Cinco delas foram soltas pouco depois. Al-Zubaidi, que se apresentava como um voluntário para ajudar o Iraque a caminhar sozinho, nunca desmentiu os rumores de que havia sido escolhido pelas autoridades militares dos EUA. As forças americanas, entretanto, deixaram claro nos últimos dias que elas não tinham nenhuma ligação com o autoproclamado prefeito. Al-Zubaidi teve ligações no passado com Ahmad Chalabi, líder do Congresso Nacional Iraquiano, um grupo exilado com base em Londres. Horas antes da prisão, as forças americanas interromperam uma entrevista que Al-Zubaidi estava dando a várias redes de TV, na qual ele disse: "Nosso envolvimento terminará assim que houver uma conferência para eleger um governo de transição." Ele apareceu no começo do mês em Bagdá, se proclamou prefeito da capital, instalou-se no Hotel Sheraton e montou seu escritório em um clube próximo, onde milhares de trabalhadores preencheram formulários para voltar a registrar-se nos seus trabalhos, acreditando que Al-Zubaidi estava no controle. 200 prisioneiros libertados Em Camp Bucca, no sul do Iraque, cerca de 200 prisioneiros de guerra iraquianos foram libertados hoje. ?Bush, te amamos? e ?Deus nos libertou de Saddam? foram alguns dos slogans gritados pelos ex-prisioneiros a bordo dos ônibus que os levaram até Basra em meio a uma tempestade de areia. Todos estavam descalços e usando uniformes azuis de prisioneiros. ?No campo nos trataram bem, agora o Iraque está melhor sem Saddam?, disse um dos prisioneiros. O campo de Bucca, o maior da coalizão chegou a ter cerca de 7 mil prisioneiros. Veja o especial: