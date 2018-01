EUA prendem mais dois líderes no Iraque As forças armadas americanas anunciaram a prisão de mais dois líderes do deposto regime iraquiano, que fazem parte de uma lista de 55 pessoas relacionadas pelo Pentágono. Sayf al-Din al Mashhadani e Sad Abd aql-Majid al Faysal, ambos presidentes regionais do partido Baath foram presos no sábado, mas o departamento de defesa norte-americano somente anunciou hoje. As tropas norte-americanas também prenderam Mulhana Hammod Abdul Jabar, cunhado de Saddam Hussein. ?O cunhado de Saddam não figura na lista dos 55 mais procurados?, segundo uma porta-voz militar. Abdul Jabar foi preso após levar dois feridos a um hospital de Tikrit na madrugada do domingo. O pessoal do hospital que informou que ele era parente de Saddam.