EUA prendem suspeito de planejar ataque com bomba radiativa O secretário da Justiça dos EUA, John Ashcroft, anunciou a prisão de um suposto terrorista da organização Al Qaeda que teria planos de cometer um atentado com uma "bomba radiativa suja" (explosivo convencional combinado com material radiativo). "Nós acabamos com um plano terrorista, que estava em andamento, para atacar os EUA com a explosão de uma bomba radiativa suja", disse Ashcroft em transmissão de TV desde Moscou, onde está em visita oficial. Segundo ele, o suspeito é o norte-americano Abdullah al Mujahir, também conhecido como José Padilla. Ele teria sido preso em 8 de maio ao desembarcar no aeroporto O´Hare, de Chicago, proveniente do Paquistão. De acordo com o secretário, as suspeitas sobre Al Mujahir vieram de "fontes múltiplas e independentes". Ashcroft disse que Al Mujahir cumpriu pena de prisão nos EUA no começo dos anos 1990 por envolvimento com gangues de rua em Chicago; em 2001, ele teria viajado para o Paquistão e o Afeganistão, onde teria se encontrado com membros da Al Qaeda. Ele "treinou com o inimigo, o que incluiu estudos sobre como ativar explosivos e pesquisar a dispersão de aparatos radiológicos", acrescentou o secretário. Aparentemente, disse Ashcroft, a Al Qaeda acreditava que Al Mujahir teria liberdade para viajar dentro dos EUA sem problemas, por ser cidadão norte-americano. Um funcionário dos EUA que pediu para não ter seu nome revelado disse que o alvo provável do ataque supostamente planejado por Al Mujahir seria a cidade de Washington. Outro funcionário afirmou que as informações que levaram à captura de Al Mujahir vieram de Abu Zabaidah, um líder da Al Qaida que está preso. Segundo Aschcroft, Al Mujahir está preso na condição de "combatente inimigo" - o que significa que ele provavelmente terá direitos restritos e será julgado por um tribunal militar secreto. "Nós agimos com autoridade legal, tanto sob as leis da guerra como de acordo com precedentes estabelecidos pela Suprema Corte, segundo os quais os militares podem deter um cidadão dos EUA que tenha se juntado ao inimigo e tenha entrado no país para cometer atos hostis", disse Ashcroft. Segundo o tenente-coronel Rivers Johnson, um dos porta-vozes do Pentágono, Al Mujahir está em uma prisão de alta segurança da Marinha norte-americana na Carolina do Sul. Johnson disse que ainda não foi decidido se Al Mujahir será acusado e quais acusações seriam feitas contra ele. O tenente-coronel afirmou ainda que o suspeito tem um advogado, em Nova York, mas que seu acesso ao advogado provavelmente será "severamente restrito" agora que ele está sob custódia militar. Pânico Uma "bomba suja", também conhecida como arma radiológica, não pode ser confundida com uma explosão nuclear, mas especialistas americanos afirmam que tal dispositivo, por ser convencional - dinamite, por exemplo - e acondicionado com material radioativo que se dispersa quando explode, é considerado uma arma terrorista ideal. No entanto, seu maior efeito devastador seria o pânico que uma explosão provavelmente criaria numa cidade atacada. De acordo com especialistas, uma "bomba suja" mata ou fere com a detonação inicial do explosivo convencional e com a radiação e contaminação que se propagam através do ar ? daí o termo "suja". Para se fabricar tal dispositivo, não é necessária uma perícia muito maior que na produção de uma bomba convencional. Ela não requer nenhuma montagem especial; o explosivo normal simplesmente dispersa o material radioativo acondicionado na bomba. A tarefa difícil é adquirir o material radioativo, não fabricar a bomba. Enquanto uma bomba nuclear usa urânio e plutônio altamente enriquecidos, a "bomba suja" geralmente é acondicionada com muitos tipos de materiais radioativos com aplicações militares, industriais ou médicas. Materiais com emprego em medicina como rádio ou certos isótopos de césio, usados em tratamento de câncer e aparelhos de raio X, poderiam ser empregados, embora sejam geralmente menos perigosos. Seria necessário o equivalente a uma xícara de material radioativo, no mínimo, para se construir uma "bomba suja", mas especialistas dizem que tal volume provavelmente não provocaria graves danos, principalmente se dispersado numa vasta área. No mês passado, a Comissão Regulatória Nuclear (NCR, por sua sigla em inglês) informou ter recebido uma média de 300 informes sobre pequenas quantidades de materiais radioativos desaparecidos de plantas de construção, hospitais e outros locais dos Estados Unidos. No entanto, não há qualquer evidência de que o material desviado tenha sido usado para fins terroristas.