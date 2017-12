EUA prenderam 30 suspeitos do Taleban ou Al-Qaeda As forças norte-americanas prenderam mais 30 suspeitos de pertencer ao deposto regime afegão do Taleban ou à rede Al-Qaeda, disse nesta segunda-feira uma porta-voz do Pentágono. Outros 25 prisioneiros foram conduzidos à base norte-americana montada na cidade afegã de Kandahar, informou a major Cynthia Colin. Outros cinco somaram-se aos dois detidos na Base Aérea de Bagram, ao norte de Cabul. A nova mobilização eleva a 180 o número total de detidos em poder dos EUA.