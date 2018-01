EUA preocupados com atentados na Ásia e África O Departamento de Estado dos EUA alertaram extrema preocupação com a possibilidade de ataques terroristas no Quênia, Malásia, Indonésia e Filipinas, publicou o ?The Washington Post?. Na semana passada, os serviços de inteligência estrangeiros e dos EUA detectaram aumento nas atividades de planejamento de ataques de grupos terroristas e de suspeitos, disseram as autoridades. O Departamento do Estado disse haver risco de atentado especialmente no Estado de Sabah, na Malásia, e nos países ao oeste da África, como o Quênya. No Quênia, as autoridades alertam para risco de atentado contra a aviação civil, segundo outras agências. O serviços de inteligência do governo do Kenya disse ter informação sugerindo que o grupo al-Qaeda planeja outro ataque antes do fim do mês. A agência Dow Jones informa que a polícia queniana acredita que Fazul Abdullah Mohammed, membro do al-Qaeda, procurado por suspeita de ter participado do ataque as embaixadas dos EUA no país e na Tanzânia em 1998, retornou ao Quênia.