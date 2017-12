EUA preparam ataques a instalações da Coréia do Norte Os Estados Unidos estão acelerando os preparativos para um eventual ataque contra instalações nucleares da Coréia do Norte, segundo informações da edição desta sexta-feira do jornal The Washington Times. Funcionários do Pentágono asseguraram, sob anonimato, que é planejado um ataque contra o centro para refino de plutônio de Yongbyon, com mísseis Tomahawk e outras "armas de alta precisão". O projeto começou a ser desenvolvido após o teste nuclear realizado no último dia 9 pelo governo da Coréia do Norte. Um funcionário relatou ao jornal que o Pentágono "está estudando várias opções militares", além de "golpes nucleares, que são considerados excessivos". Outro funcionário do Pentágono declarou que o país "recorrerá aos níveis de força que considerar necessários, para defender a República de Coréia (do Sul)", segundo o diário.