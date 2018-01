EUA preparam bombardeiro robô de alcance mundial Um avião teleguiado capaz de lançar bombas sobre qualquer ponto da Terra em no máximo duas horas, decolando de solo americano, é o mais novo programa dos militares dos EUA na busca por armas mais rápidas e letais. O bombardeiro robótico viajaria a até oito vezes a velocidade do som e teria alcance de 32.200 km, efetivamente pondo todo o mundo em seu alcance. O Departamento de Defesa e a Força Aérea americana patrocinam conjuntamente o projeto, chamado Aplicação de Força de Lançamento dos EUA Continentais - ou ?Falcon?, no acrônimo em inglês. ?Resumindo, o que queremos é poder ter a capacidade de atacar qualquer lugar do globo em menos de duas horas?, disse Jan Walker, porta-voz da Agência de Pesquisa Avançada em Projetos de Defesa, conhecida como Darpa. A Darpa e a Força Aérea já selecionaram os primeiros empreiteiros do projeto, uma lista de dez empresas que inclui a Lockheed Martin. O primeiro desses bombardeiros deverá entrar em operação em 2025. No entanto, versões mais simples poderão estar prontas ainda nesta década, dizem autoridades.