EUA preparam convocação de mais reservistas para o Iraque O Pentágono elabora planos para mobilizar homens da Guarda Nacional e da Reserva para serviço no Iraque, na expectativa de que muito poucas forças internacionais estarão disponíveis até o início do próximo ano. Os reservistas adicionais ainda não foram avisados da convocação porque o Departamento de Defesa ainda tem de decidir quais unidade chamar, e ainda há a possibilidade de haver disponibilidade internacional. As tropas adicionais - que poderão ser formadas por uma mistura de soldados estrangeiros, fuzileiros e guardas nacionais da ativa e soldados da Reserva - substituirão as forças da ativa que estão no Iraque e que já deveriam ter voltado para casa.