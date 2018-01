EUA preparam envio de mais 2 porta-aviões ao Golfo Pérsico Funcionários do Departamento de Defesa dos EUA informaram que a Marinha norte-americana recebeu ordens para preparar duas forças-tarefas encabeçadas por porta-aviões e dois grupos de assalto anfíbio para possível ação militar no Golfo Pérsico. As ordens determinam que a Marinha tenha todas as embarcações prontas para navegar 96 horas depois de uma determinada data, não revelada. Cada força-tarefa liderada por um porta-aviões inclui várias embarcações de escolta, como cruzadores lança-mísseis, destróieres e submarinos. De acordo com as fontes, quando a ordem for dada, o grupo liderado pelo porta-aviões USS George Washington será retirado da Frota do Atlântico e enviado ao Golfo; o outro grupo de porta-aviões seria liderado ou pelo USS Abraham Lincoln, que está atualmente no porto australiano de Perth, ou pelo USS Kitty Hawk, que está no Japão. Os funcionários não identificaram o navio que deve liderar o grupo de assalto anfíbio (esse tipo de embarcação serve de base para helicópteros de ataque e para tropas de fuzileiros navais). O navio-hospital USS Comfort também recebeu ordens para navegar rumo ao Golfo. Atualmente, as forças que os EUA têm no Golfo Pérsico incluem um grupo liderado pelo porta-aviões USS Constellation e a força-tarefa do navio de assalto anfíbio USS Nassau.