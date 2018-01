EUA preparam mais 15 mil reservistas para o Iraque A rede de televisão NBC informou nesta sexta-feira que o Departamento de Defesa dos EUA vai notificar 15 mil reservistas das Forças Armadas para que se preparem para um possível deslocamento para o Iraque. Segundo a emissora, os reservistas da Guarda Nacional a serem mobilizados são da Carolina do Norte, do Arkansas e do estado de Washington.