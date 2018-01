EUA preparam manobras de guerra perto do Iraque O chefe do Comando Central do Exército dos EUA, general Tommy Franks, que está no Catar, comandará uma manobra militar para a coordenação de diferentes exércitos em caso de guerra contra o Iraque. Franks aterrissou hoje na base militar de Al Sayliya, perto de Doha, e amanhã deve comandar uma série de atividades prévias aos exercícios militares, que começarão formalmente na segunda-feira. Destas manobras, que terminam no próximo dia 17, participarão mil especialistas militares dos EUA e do Reino Unido, encarregados de coordenar as forças americanas e dos países aliados posiciondas na região com o Comando Central. O exercício, denominado ?Olhar Interno?, será feito para comprovar a capacidade de comando, controle e comunicação do quartel-general do Comando Central, explicaram as mesmas fontes.