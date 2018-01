EUA preparam nova convocação de tropas para o Iraque Os Estados Unidos podem se ver forçados a avisar milhares de soldados da Guarda Nacional e da reserva de que serão chamados para servir no Iraque, disse um general do Pentágono. O governo americano ainda espera que Turquia, Índia, Paquistão ou Coréia do Sul ofereçam homens para serviços de segurança no país ocupado, informou o general do corpo de fuzileiros navais Peter Pace, vice-presidente do Estado-Maior, mas os estrategistas não contam com isso. ?Ter esperança não é um plano?, disse Pace. Embora reservistas tenham sido chamados para servir em todos os conflitos americanos no exterior, o tipo de atividade e a duração do serviço no Iraque vêm suscitando questões politicamente complicadas na sociedade americana. Críticos acusam o governo Bush de colocar muito do peso do conflito sobre os cidadãos da reserva, em comparação com as tropas profissionais da ativa.