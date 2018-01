EUA preparam novas tropas para mandar ao Iraque Vários milhares de fuzileiros navais extras serão enviados ao Iraque no próximo ano, informa o Departamento de Defesa, numa atualização que indica que o número de soldados não cairá tanto quanto o esperado. O secretário Donald Rumsfeld também aprovou a mobilização de 9.900 reservistas do Exército, 1.290 da Marinha e 3.208 da Aeronáutica para o rodízio de tropas, que começará em janeiro e deverá substituir os 130.000 soldados que estão completando um ano de serviço no Iraque. Rumsfeld também pôs de prontidão 4.228 reservistas do Exército, 1.290 da Marinha e 2.381 da Aeronáutica, avisando-os de que poderão ser convocados para atuar no Iraque. Não foi divulgada a natureza exata das unidades mobilizadas, mas o Pentágono avisa que os períodos de serviço podem chegar a 18 meses.