EUA preparam plano de privatização no Iraque A administração americana no Iraque apresentará um plano para privatizar as indústrias estatais do país ocupado no próximo semestre, informa o diretor de desenvolvimento do setor privado da Autoridade Provisória, Thomas Foley. Segundo ele, a decisão final de como conduzir a venda do patrimônio ficará com os iraquianos. Foley disse que fará sugestões sobre planos de privatização ao Conselho de Governo do Iraque, nomeado pelos Estados Unidos, e que o conselho nomeará uma comissão para supervisionar o processo. Foley disse que proporá que as empresas não sejam simplesmente vendidas pela maior oferta, mas que dados como a solvência financeira do comprador e o impacto da venda sobre os trabalhadores sejam também levados em consideração.