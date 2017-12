EUA preparam redução de tropas no Iraque, diz NYT O general americano George W. Casey Jr. prepara um plano para efetivar uma drástica redução no número de soldados americanos em ação no Iraque, informa o jornal The New York Times. O total de brigadas no país cairia a 5 ou 6 ao final de 2007. O número atual é de 14. As primeiras reduções envolveriam duas brigadas de combate que deixariam o Iraque já em setembro sem ser substituídas por novas tropas. Brigadas de combate em geral têm 3.500 homens, e não representam a maior parcela da força americana no Iraque, de 127.000 homens. A reportagem cita autoridades que mencionam a apresentação de um relatório secreto por Casey no Pentágono. O general Casey é o principal comandante dos Estados Unidos no Iraque. Militares no Iraque, ouvidos pela Associated Press na condição de não terem os nomes revelados, disseram que há planos para iniciar a retirada com a remoção de duas brigadas dentro de poucos meses. Essa retirada poderia incluir tropas posicionadas a oeste de Bagdá e na província de Salaheddin. O governo americano já afirmou, diversas vezes, que as tropas do país permanecerão no Iraque até que as forças iraquianas sejam capazes de defender o país contra a revolta armada que emergiu após a derrocada do regime de Saddam Hussein, em 2003. Casey havia dito, no início da semana, esperar reduções nas forças dos EUA no Iraque, mas não concordou com a proposta do Congresso de fixar um cronograma. O general afirmou que um cronograma limitaria a flexibilidade do comando e daria ao inimigo um foco.