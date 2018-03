EUA preparam resolução autorizando uso da força contra Iraque A rede de televisão CNN informou que o governo dos EUA já está preparando uma proposta de resolução para o Conselho de Segurança da ONU que autoriza o uso da força contra o Iraque. Citando fontes do Departamento de Estado, a CNN diz que o s EUA só vão apresentar a proposta ao Conselho de Segurança se obtiverem o apoio de pelo menos 9 dos 15 países-membros do órgão. Os funcionários do Departamento de Estado disseram que o texto será submetido antes ao presidente George W. Bush e que ele ainda não tomou qualquer decisão sobre se vai ou não declarar guerra ao Iraque. O embaixador dos EUA junto à ONU, John Negroponte, disse a jornalistas que "nós não temos nenhuma proposta específica na mesa neste momento. Vocês terão de acompanhar os acontecimentos nos próximos dias". França, Rússia, EUA, Grã-Bretanha e China são membros permanentes do CS. Guiana, México, Paquistão, Espanha, Síria, Angola, Bulgária, Camarões e Chile têm mandatos que vencem em 31 de dezembro deste ano. Os EUA têm apoio declarado do Reino Unido. O primeiro-ministro da Espanha José Maria Aznar declarou apoio a um possível ataque ao Iraque, mas a posição do governo espanhol ainda não foi explicitada. França e Alemanha se opõe claramente à guerra contra o Iraque, posição que deve ser compartilhada por Síria e Paquistão, dois países árabes.