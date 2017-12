EUA preparam-se para enfrentar líder religioso no Iraque As autoridades controladas pelos EUA no Iraque preparam-se para confrontar - e talvez capturar - um líder muçulmano xiita que comanda uma milícia responsável por confrontos com forças americanas e xiitas mais moderados, dizem representantes do Pentágono. Os militares vêem com crescente preocupação o papel de Muqtada al-Sadr, tido como uma ameaça à coalizão que ocupa do Iraque. No entanto, os EUA também gostariam de evitar as manifestações violentas que poderão se seguir a uma ação contra Al-Sadr. Os seguidores do clérigo já se envolveram em batalhas sangrentas com outros grupos religiosos e tropas americanas nas últimas semanas. As ações de Al-Sadr exigem resposta, diz um militar dos EUA, mas a natureza dessa resposta ainda não foi definida.