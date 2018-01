EUA preparam-se para tempestade tropical Além de problemas causados pelo blecaute que atingiu vários Estados nos EUA, algumas companhias norte-americanas, essencialmente de petróleo, estão com suas operações ameaçadas por conta da tempestade tropical Erika, que segue em direção à costa do Texas no Golfo do México. Segundo informou o Centro Nacional de Furacões, a tempestade ganhou força nesta manhã e um alerta foi lançado para as cidades localizadas na costa do Texas. A tempestade pode ganhar força de um furacão antes de atingir a costa do Texas, evento previsto para amanhã. Empresas de petróleo como Apache Corp, Shell e British Petroleum já anunciaram medidas emergenciais para evitar acidentes nas refinarias e plataformas. A BP disse que não pretende suspender suas operações, mas dispensou alguns de seus funcionários não essenciais das plataformas no Golfo do México. A Shell também informou que retirou parte de seus funcionários da região, mas disse que não pretende suspender suas operações. A perspectiva de eventual desestabilização nas operações das refinarias e plataformas de petróleo no Texas mantém os preços do petróleo em alta nos mercados futuros.