EUA preparam teste noturno de defesa antimíssil O primeiro teste de interceptação noturna de um míssil balístico por meio de um protótipo de míssil-antimíssil de raio médio ocorrerá amanhã, sobre o Oceano Pacífico. O teste está vinculado ao ?escudo espacial? projetado pelos EUA, que se propõe a resguardar o território americano de ataques balísticos intercontinentais e, também, a proteger interesses dos EUA no restante do mundo. A prova de amanhã foi confirmada por fontes do Pentágono, e deverá ocorrer no início da noite na base que os EUA mantêm no atol de Kwajalein, nas Ilhas Marshall. Esse teste será o oitavo de um míssil-antimíssil desse tipo. Os sete primeiros se deram durante o dia. Cinco das experiências realizadas até agora tiveram resultado positivo, com o míssil-alvo tendo sido interceptado e destruído pelo antimíssil.