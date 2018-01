EUA: preso agente do FBI acusado de traição Um veterano funcionário do FBI - a polícia federal e o organismo encarregado de promover a contra-espionagem nos EUA - foi preso no domingo depois da constatação de que ele vinha vendendo segredos americanos para Moscou havia mais de 15 anos. No mais sério incidente de espionagem em vários anos, Robert Philip Hanssen, agente da contra-inteligência do FBI há 27 anos, acabou detido depois de jogar num cesto de lixo de um parque da cidade de Vienna, Virgínia um pacote com informações classificadas como secretas do governo. Os passos do agente estavam sendo acompanhado por seus colegas do FBI, que já suspeitavam de suas ações. Na casa de Hanssen, o FBI encontrou uma grande quantidade de documentos secretos e equipamento para comunicação. Leia mais