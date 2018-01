EUA pressionam AL a condenar Fidel Castro O governo dos Estados Unidos está pressionando os países latino-americanos a apresentar uma resolução que condene o regime político de Cuba durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos da ONU que ocorre em Genebra a partir da semana que vem. A sessão da Comissão de Direitos Humanos deste ano será a primeira na história das Nações Unidas que não contará com a participação dos Estados Unidos, que foram excluídos em uma votação em 2001. Diante da situação, Washington busca um porta-voz para defender seus interesses. Documentos obtidos pela Agência Estado mostram que a Casa Branca está tentando convencer os governos da América Latina da necessidade de realizar uma investigação sobre possíveis violações aos direitos humanos pelo governo de Fidel Castro. O documento, produzido pelo Departamento de Estado norte-americano, foi transmitido a vários governos da região, e a idéia é que um dos países do continente leve o tema para ser debatido pela ONU. Um dos primeiros alvos dos Estados Unidos foi a Argentina, que, com um governo debilitado e uma economia em colapso, poderia aceitar apresentar a resolução contra Cuba em troca de uma ajuda de Washington. Além disso, Buenos Aires havia votado a favor da condenação de Cuba no ano passado. Desta vez, porém, os argentinos se recusaram a levar a proposta à ONU. A Casa Branca chegou a tratar do tema inclusive com o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer. O Itamaraty, porém, recusou a proposta. Mas a Casa Branca ainda não desistiu. A grande esperança é que a Guatemala aceite apresentar a proposta. No ano passado, o país votou ao lado dos Estados Unidos não apenas na questão de Cuba, mas também a favor de Israel. Os esforços de Washington em condenar Cuba não são uma novidade na ONU. Durante a Guerra Fria, a explicação era a ameaça que um país comunista na costa dos Estados Unidos poderia representar para os interesses norte-americanos. Com o fim da disputa entre Washington e Moscou, os motivos passaram a ser domésticos. Ainda neste ano, a Flórida, governada por Jeb Bush, irmão do presidente norte-americano, terá eleições. Mais de 1 milhão de cubanos vivem no Estado e, além de anticastristas, também são eleitores.