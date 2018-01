EUA pressionam Israel para se retirar de territórios ocupados Os Estados Unidos estão pressionando Israel para se retirar dos territórios ocupados e limitar as restrições às visitas e ao trabalho dos palestinos, como forma de ajudar a nova administração palestina, anunciou hoje o New York Times. "Indicamos a Israel o tipo de medidas que deveria tomar para relançar o processo de paz", disse ao diário norte-americano uma autoridade do governo Bush, que pediu o anonimato. "Os israelenses ficaram de ver o que podem fazer. Temos de compreender que eles não vão fazer tudo o que pedimos", acrescentou. Os pedidos dirigidos a Israel têm por objetivo facilitar a entrada em funções do primeiro-ministro palestino designado, Mahmoud Abbas, na próxima semana, e foram apresentados quarta- feira a dois emissários do governo de Jerusalém, durante uma reunião na Casa Branca. Os representantes do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, disseram ao New York Times que o governo iria estudar as recomendações, bem como outras propostas do próprio governo israelense, que podem incluir a libertação de prisioneiros palestinos. No entanto, disseram, Israel nunca retirará as suas tropas das zonas ocupadas, exceto em termos simbólicos, sem que os palestinos, por sua vez, desarmem os grupos que têm realizado ataques terroristas sobre a população civil.