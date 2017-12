EUA pressionam militares birmaneses para pôr fim à repressão à minoria muçulmana

WASHINGTON - Principal fiador da transição da ditadura militar para um governo civil em Mianmar, os Estados Unidos pressionaram ontem os líderes birmaneses para pôr fim à repressão contra minoria étnica muçulmana rohingya, que provocou o êxodo de mais de 500 mil pessoas para Bangladesh. O secretário de Estado Rex Tilleron evitou falar sobre ações diplomáticas contra a ofensiva contra a minoria, mas disse estar “profundamente preocupado com a crise.

+ONG pede que comunidade internacional atue contra repressão a muçulmanos em Mianmar

“O mundo não pode assistir de maneira passiva às atrocidades que têm sido noticiadas na região”, disse Tillerson em evento no Washington's Center for Strategic and International Studies. “Esperamos que a liderança militar do país seja responsabilizada pelo que está acontecendo.”

Ainda na gestão Barack Obama, os Estados Unidos se aproximaram do isolado país e apoiaram a transição que levou a Nobel da Paz Aung San Suu Kyi a liderar um governo civil em Mianmar após décadas de ditadura militar.

Nos últimos meses, as operações do Exército contra rebeldes rohingyas na fronteira com Bangladesh provocou o deslocamento de ao menos 500 mil pessoas, em meio a acusações de limpeza étnica e pedido que o Nobel de Suu Kyi fosse retirado em virtude de seu silêncio diante de evidências de crimes contra direitos humanos.

Ainda de acordo com Tillerson, a Casa Branca compreende a necessidade de combater os rebeldes, mas os militares devem permitir acesso de entidades internacionais à fronteira para que seja esclarecida a amplitude da crise.

Shocking drone footage shows the extent of the Rohingya exodus as thousands flee Myanmar pic.twitter.com/LkBNWX3POe — BBC News (World) (@BBCWorld) 18 de outubro de 2017

“Se as denúncias forem verdadeiras, caberá aos militares escolherem que papel eles desempenharão no futuro de Mianmar”, acrescentou o secretário de Estado, que elogiou a democracia emergente no país. “Permaneceremos engajados e buscaremos uma solução nas Nações Unidas.

Estados Unidos e União Europeia estudam sanções contra o governo birmanês, especificamente contra o comando militar do país, responsável pela ofensiva. A solução, no entanto, não é simples. As potências ocidentais temem o efeito que as punições possam ter nas relações ainda tensas entre o Exército e o governo civil de Suu Kyi, bem como o impacto na economia do pais.

O secretário de Estado deve discutir a crise em sua viagem à Índia na semana que vem. Segundo ele, há contatos preliminares com países democráticos da região para encontrar uma saída./ REUTERS