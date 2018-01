EUA pressionam sauditas para encontrarem grupos terroristas Os Estados Unidos estão pressionando a Arábia Saudita para monitorar instituições de caridade islâmicas a fim de garantir que contribuições não caiam nas mãos de terroristas, disse hoje uma alta autoridade americana. A pressão começou meses antes das recentes notícias dando conta que contribuições de caridade da princesa Haifa al-Faisal, mulher do embaixador saudita nos Estados Unidos, podem ter ajudado indiretamente dois homens que participaram dos atentados de 11 de setembro em Nova York e Washington. Equipes de diferentes agências dos EUA fizeram várias viagens à Arábia Saudita e os sauditas enviaram oficiais para Washington num esforço para identificar grupos que podem ser fonte de fundos para operações terroristas. O subsecretário de Estado Alan Larson, o secretário-adjunto de Estado William Burns e Francis Taylor, que chefia o escritório contraterrorismo do Departamento de Estado, são alguns dos funcionários americanos que foram a Riad nos últimos meses. "Acho que temos visto o governo saudita fazer muita coisa", disse o porta-voz do departamento, Richard Boucher. "Tivemos uma forte resposta. Penso que estamos satisfeitos com a cooperação que recebemos até agora". Entretanto, Boucher acrescentou: "Mais coisas precisam ser feitas. Não fizemos tudo que podemos. Queremos trabalhar mais com os sauditas". Uma alta autoridade, que pediu para não ser identificada, afirmou que a administração está procurando novas formas para identificar grupos com possíveis laços com terroristas, mas ainda não aprovou nenhum plano". A administração Bush também busca ajuda de aliados dos EUA na guerra contra o terrorismo e um "grupo de trabalho" está considerando idéias para conseguir o objetivo, segundo o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. O FBI, enquanto isso, está responsável pela investigação do caso envolvendo a mulher do embaixador saudita. "Os sauditas estão cooperando plenamente", avaliou Boucher. A princesa enviou cheques mensais a uma saudita vivendo nos Estados Unidos. Uma autoridade da Arábia Saudita, Adel al-Jubeir, disse que ela era a mulher de Osama Basnan, que junto com Omar al-Bayoumi teria dado apoio financeiro a dois dos sequestradores. O secretário de Estado Colin Powell, em visita oficial ao México, considerou ser altamente improvável que o embaixador príncipe Bandar bin Sultan e sua mulher "fariam conscientemente qualquer coisa para apoiar atividade terrorista." uinze dos 19 sequestradores de 11 de setembro eram sauditas. O porta-voz disse que os sauditas estão trabalhando com os EUA na questão da imposição da lei, do corte de ajuda financeira a grupos terroristas e em aspectos militares e de inteligência da campanha antiterrorista. Além de tudo, a administração Bush busca o apoio da Arábia Saudita no evento de uma guerra no Iraque. Autoridades americanas disseram na semana passada que o reino prometeu, sob várias condições, ajudar, desde que não seja feito o uso extensivo de seu território. No começo do ano, um comitê de assessoria do Pentágono recomendou que fosse dado um ultimato à Arábia Saudita para parar de apoiar terrorista ou o país sofreria retaliação. O Pentágono, a Casa Branca e o Departamento de Estado se distanciaram da idéia. Powell telefonou para o ministro saudita do Exterior, príncipe Saud al-Faisal, para assegurar-lhe que a "meditação" não refletia a política dos EUA.